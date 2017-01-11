Ліквідацію "ІнтерКредитБанка" та "Прайм-Банка" продовжили на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації "ІнтерКредитБанка" та "Прайм-Банка".

Як повідомляється на сайті фонду, в тому числі ліквідація "ІнтерКредитБанка" продовжується на 1 рік - до 16 січня 2018 року, "Прайм-Банка" - також на один рік, до 13 січня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, у ході очищення банківської системи Національний банк України за 2014-2016 роки визнав неплатоспроможними 82 банки, включно з рішенням від 11 січня про визнання неплатоспроможним "Платинум Банку".