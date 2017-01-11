Закриття "сплячих" підприємств фізосіб не вплине на рівень безробіття – Розенко

Закриття підприємств фізичних осіб, які зареєстровані, але не ведуть економічної діяльності, не вплине на рівень безробіття в країні та економіку України загалом, сказав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко на засіданні Кабінету міністрів України.

"Сьогодні закриваються ті підприємства фізичних осіб, які вже не працюють і не платять податків... Ані на збільшення безробіття, ані на економічні показники держави це не вплине", - сказав він.

За словами Розенка, ті з підприємців, хто навмисне не сплачує податків, в майбутньому не зможуть розраховувати на гідну пенсію.

"В майбутньому, за 15-20 років, коли підприємець, який не сплачував податків, прийде до Пенсійного фонду, йому нарахують таку ж "сплячу" пенсію",- додав віце-прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому засіданні Кабміну міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що більшість фізосіб-підприємців, які зараз закривають бізнес в тому числі через підвищення рівня мінімальної зарплати та посилення платіжної дисципліни в частині сплати єдиного соціального внеску, не вели господарської діяльності і не платили жодних податків.

З 1 січня поточного року окремі категорії фізичних осіб – підприємців, зокрема, другої і третьої груп, зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок в розмірі 704 гривень в місяць, навіть якщо тимчасово не мають ніякого прибутку.

За повідомленням низки українських ЗМІ, в зв'язку з встановленням нового показника мінімальної зарплати, а також введення нових податкових норм, які передбачають детінізацію господарської діяльності та виплату справедливих зарплат, в Україні почали масово закриватися підприємства, засновані фізичними особами. У різних містах кількість ліквідованих підприємств фізичних осіб складає від декількох сотень до декількох тисяч в день.