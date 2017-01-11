Гривня подешевшала на 10 копійок – до 27,30 за долар

У понеділок, 11 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,20/27,30 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Читайте такожНБУ визнав "Платинум банк" неплатоспроможним

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,5246/28,6267 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4517/0,4531 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1132 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 484 угоди на суму 281,02 мільйона доларів.