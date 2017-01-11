НБУ в 2017 році може визнати неплатоспроможними 10-15 банків – експерт

Національний банк України в 2017 році може визнати неплатоспроможними ще 10-15 банків. Таку думку в ході прес-конференції висловив фінансовий аналітик Єгор Перелигін.

"Я думаю, що на сьогоднішній день можна сміливо сказати, що такого банкопаду, як в 2015 і 2016 роках, вже не буде, але банків 10-15 на сьогоднішній день потенційно є на вихід", - сказав він.

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За словами Перелигіна, причина полягає в тому, що ці банки не зможуть виконати вимоги Національного банку України щодо докапіталізації.

"Багато хто з цих банків - це ті, що не зможуть докапіталізуватися. На сьогоднішній день Національний банк абсолютно резонно вимагає певного руху з боку акціонерів банку для капіталізації", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2014-2016 роках регулятор визнав неплатоспроможним 81 банк.