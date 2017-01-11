Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 27,11 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 12 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2711,3199 (11 січня – 2718,6833)

100 EUR – 2847,6993 (11 січня – 2872,8326)

10 RUR – 4,5067 (11 січня – 4,5347)

Читайте такожНБУ визнав "Платинум банк" неплатоспроможним

Як повідомляв УНІАН, 11 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,20/27,30 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,5246/28,6267 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4517/0,4531 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1132 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 484 угоди на суму 281,02 мільйона доларів.