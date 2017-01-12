Рабінович: ситуацію з "Платинум Банком" необхідно розслідувати

Про це в інтерв'ю телеканалу 1+1 заявив народний депутат Вадим Рабінович.

За його словами, депутати подавали і знову готують відповідні документи в НАБУ і прокуратуру з вимогою розслідувати взаємозв'язок між банкрутством фінустанови і діями заступника голови НБУ Катерини Рожкової, яка свого часу очолювала "Платинум Банк".

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"Ситуація з "Платинум Банком" досить передбачувана. Ми неодноразово передавали плівки в НАБУ та інші органи, що Рожкова (заступник голови НБУ - ред.) безпосередньо пов'язана з "Платинум Банком"", - каже Рабінович.

Рабінович переконаний у наявності складу злочину довкола "Платинум Банку", через який були виведені мільярди. "Мільярди вкрадені через банк! І не в валізах їх вкрали. З Рожкової взагалі нічого не треба. Там склад злочину з "Платинум Банком" просто на обличчя. Вона і Кауфман спочатку завалили банк "Михайлівський", потім знищили Платинум. В два етапи обікравши країну і людей на мільярд", - говорить депутат.

Рабінович переконаний, що по "Платинум Банку" і заступнику голови НБУ Рожковій необхідно провести розслідування. "Якщо у тебе пройшли обшуки і припиняють всі справи - тиша повна, значить що? Значить ти - відкупився! Я не вірю жодній правоохоронній системі, яка закриє по Рожковій справу", - зазначив в інтерв'ю нардеп.

"Це платинова афера з боку Національного банку", - додає він.

При цьому нардеп зазначив, що правляча коаліція у Верховній Раді не дає створити слідчу комісію з розслідування даних питань.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України прийняв рішення про віднесення до неплатоспроможним "Платинум Банку", що входить в Україні у другу двадцятку за обсягом активів.

Як повідомляється на сайті регулятора, "Платинум Банк" за результатами діагностичного обстеження в 2016 році повинен був забезпечити позитивне значення регулятивного капіталу станом на 1 січня 2017 року.