Мексиканський песо на фоні прес-конференції Трампа оновив історичний мінімум

Перша прес-конференція новообраного президента США Дональда Трампа, відомого своїми антимексиканськими висловлюваннями, серйозно вдарила по і без того ослабленій національній валюті Мексики.

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В ході міжбанківських торгів під час прес-конференції долар піднімався до позначки в 22,2 песо, що приблизно на 0,9% вище показників торгів вівторка.

У підсумку песо оновив історичний мінімум до долара, зупинившись на позначці в 21,93 песо за одиницю американської валюти, повідомляє портал ділової інформації Infosel, передає Прайм.

Днем раніше середньозважений показник торгів становив 21,7 песо за долар США. При цьому курс ЦБ Мексики на середу встановлений на рівні 21,9 песо за долар.

У роздрібній торгівлі долар в середу коштував вже 22,4 песо, а при купівлі банками – 21,55 песо.

Експерти очікують, що до 20 січня, дня вступу Трампа на посаду, курс мексиканської валюти продовжить коливання і падіння. В першу чергу це пов'язано з підтвердженням Трампом на прес-конференції намірів змусити Мексику оплатити будівництво стіни на кордоні двох країн.