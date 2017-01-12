В Україні замість податкової міліції з'явиться фінансова поліція

Міністерство фінансів України планує в найближчі дні внести на розгляд уряду законопроект про створення фінансової поліції, який передбачає проведення глибокої реформи силового підрозділу податкових органів і перетворення його на аналітичну службу.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Ліквідація податкової міліції і створення фінансової поліції - один з ключових пріоритетів Мінфіну. На це дуже чекає бізнес. Податкова міліція однозначно має бути ліквідована. Ми планували зробити це одночасно зі створенням нової не силової, а дійсно ефективної, аналітичної фінансової поліції, - зазначив міністр. - Найближчими днями Мінфін внесе на розгляд уряду законопроект про створення фінансової поліції, якого очікує бізнес, і про який йдеться в меморандумі з МВФ».

Данилюк наголосив, що документ практично готовий, але проходить непростий процес узгодження із зацікавленими сторонами, особливо з Міністерством юстиції.

«Зараз ми відпрацьовуємо коментарі Мін'юсту і приймемо ті, які відповідають нашим принципам створення нової служби, а саме: зміна силового підходу на аналітичний, скорочення штату з 15000 осіб до 2500 осіб, невтручання в роботу чесного бізнесу, оновлення персоналу через прозорий конкурс і незалежну відбіркову комісію, - зазначив Данилюк. - Представники силового блоку становитимуть не більше 25% від загального штату, а зарплати, рівень яких зменшить ризик корупції, дадуть змогу залучити кращі кадри».

Міністр також звернув увагу, що після розгляду в уряді законопроект одразу буде внесено в парламент.

Раніше глава Мінфіну зазначав, що ліквідація силового підрозділу в структурі ДФС є однією із складових загальної реформи служби. В уряді також припускали, що на зміну податкової поліції має прийти служба фінансових розслідувань. Проте її структура, функції і підпорядкованість є предметом обговорення.