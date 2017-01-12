Мінекономрозвитку за підсумками 2016 року очікує зростання торгівлі на 4%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за підсумками 2016 року очікує зростання торгівлі на 4,2% порівняно з 2015 роком.

Відповідний прогноз міститься в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті міністерства.

«За підсумками року очікується зростання обсягів випуску ЗЕД (виду економічної діяльності - УНІАН) «Торгівля» на рівні 4,2%», - йдеться в матеріалі.

При цьому в Мінекономрозвитку відзначили, що за підсумками січня-жовтня 2016 року прискорення зростання роздрібної торгівлі до 3,7% із 3% компенсувало уповільнення зростання оптової торгівлі до 4,9% із 5,7%.

На думку аналітиків міністерства, збільшення обсягів роздрібної торгівлі в Україні зумовлено уповільненням інфляції на тлі зростання реальних заробітних плат. Водночас, зменшення обсягів оптової торгівлі в Україні пояснюється зниженням імпорту та переробки в умовах збільшення собівартості виробництва кінцевої продукції.

Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-листопаді 2016 року збільшився на 3,7% порівняно з аналогічним періодом 2015 року (в порівняних цінах) – до 1,043 трлн грн.

За даними Держстату, в 2015 році обіг роздрібної торгівлі становив близько 1 трлн грн, що на 20,7% менше за аналогічний показник 2014 року.