Українці за рік офіційно продали валюти на $2,5 мільярда більше, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України в січні-грудні 2016 року становив 2,48 млрд дол., що в 1,6 раза більше від показника чистого продажу за попередній рік на рівні 1,55 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, зокрема в грудні чистий продаж готівкової валюти населенням становив 37,8 млн дол.

Водночас, обсяг операцій через сірі та чорні обмінники в статистиці не враховується.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням у листопаді 2016 року становив 21,3 млн дол., у січні-листопаді 2016 року - 2,442 млрд дол.