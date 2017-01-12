Вартість золота перевищила психологічну позначку $1200 на заявах Трампа

На торгах у четвер, 12 січня, на нью-йоркській біржі Comex ціна золота подолала психологічну позначку 1200 доларів за унцію, досягнувши планки 1203,70 долара (1034 грн за 1 грам) - максимум з листопада 2016 року.

Срібло подорожчало на 0,72% - до 16,95 долара за унцію.

Аналітики пов'язують подорожчання дорогоцінних металів з заявами Дональда Трампа на його першій після перемоги на виборах президента США прес-конференції.

Читайте такожСБ через Трампа знизив прогноз зростання світової економікиАналітики вважають його висловлювання невизначеними, Трамп не представив чіткий план економічного стимулювання в США. Вони прогнозують подальше подорожчання дорогоцінних металів - золото є найкращим способом вкладення заощаджень під час неясних економічних перспектив.

Між тим, індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн – основних торгових партнерів США) впав на 0,76%, до 100,96 пункту.