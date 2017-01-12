Гривня продовжує дешевшати: на міжбанку 27,32 за долар

У четвер, 12 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,24/27,32 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 28,9697/29,0520 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4503/0,4530 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 27,2713 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 78 угод на суму 29,14 млн дол.