НБУ минулого року поповнив резерви на міжбанку на $1,6 мільярда

Чиста купівля (перевищення купівлі над продажем) валюти Національним банком України на міжбанківському валютному ринку в січні-грудні 2016 року становить 1,552 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, у грудні продаж валюти регулятором на міжбанку перевищив купівлю на 119,4 млн дол., однак це не привело до формування від'ємного сальдо за підсумками року в цілому.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України у 2016 році зросли на 17% - до 15,539 млрд грн.

У 2015 році золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 млрд дол., – до 13,3 млрд дол. на 1 січня 2016 року.

Протягом 2015 року НБУ витратив з резервів на підтримку гривні 157,5 млн дол., продаючи на міжбанку більше валюти, ніж купуючи.