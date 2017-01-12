"Теоретично можливо": НБУ допускає дистанційну крадіжку коштів з безконтактних карток

Теоретично можливе отримання електронних даних безконтактної картки дистанційно, але ця дистанція має бути надто короткою.

Читайте такожВ Україні стало в 4,5 раза більше шахрайських сайтів для крадіжки даних про платіжні картки

Про це йдеться в інформаційних матеріалах, розміщених на сайті регулятора.

«Можуть зловмисники отримати безконтактно (дистанційно) дані безконтактної платіжної картки, яка міститься в портмоне, сумці і т. д.? Теоретично можливе отримання електронних даних картки дистанційно. Однак ця дистанція має бути дуже маленькою, що ставить під сумнів повну безконтактність такої операції, враховуючи, що картка зазвичай зберігається в місці, яке забезпечує таку відстань: портмоне, гаманець, сумка», - йдеться в повідомленні.

Регулятор відзначив, що безконтактні картки мають діапазон дії 0-5 см.

При цьому НБУ наголошує, що використовувати безконтактну платіжну картку для розрахунків у торгових мережах безпечно, оскільки при здійсненні операцій використовується чіп, вбудований в платіжну картку, який на сьогодні практично неможливо підробити, і для зменшення ризику шахрайства банки, як правило, встановлюють вимогу введення ПІН-коду на операції, що перевищують суму 100-200 грн.

Як повідомляв УНІАН, за дев'ять місяців 2016 року українці здійснили безготівкових платежів з використанням платіжних карток на суму більшу, ніж за весь минулий рік.

Зокрема, в січні-вересні українці здійснили таких операцій на 397,807 млрд грн проти 384,795 млрд грн за весь 2015 рік.

За даними НБУ, в третьому кварталі 2016 року продовжила зростати частка безготівкових розрахунків у загальному обсягу операцій з платіжними картками в Україні. Цей показник збільшився до 35,8% порівняно з 34,9% у другому кварталі поточного року.