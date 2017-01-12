НБУ оприлюднив дані з очищення банківської системи за 3 роки

Національний банк України опублікував зведені дані з очищення банківської системи за 2014-2017 роки, згідно з яким, за цей період регулятор прийняв рішення про виведення з ринку відносно 88 банків.

Згідно з даними на сайті НБУ, у тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 - 2015, 21 - в 2016 та 1 - в 2017 році.

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Також повідомляється, що рішення про ліквідацію регулятор прийняв стосовно 81 з цих банків.

З решти 7 банків, відносно яких рішення про ліквідацію наразі не прийнято, 1 відновив роботу після продажу інвестору.