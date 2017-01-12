У МВФ повідомили, коли буде розглянуто питання виділення Україні чергового траншу

Засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо виділення Україні четвертого кредитного траншу в розмірі 1,3 мільярда доларів за програмою розширеного фінансування EFF відбудеться через кілька тижнів.

Про це заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

"Ми очікуємо, що засідання Ради директорів (з питання виділення Україні чергового траншу - УНІАН) відбудеться скоро, за кілька тижнів. Я вам скажу, чому. Тому що ми бачимо хороший прогрес у реалізації заходів, необхідних для завершення третього перегляду програми EFF загальним розміром 17,5 мільярда доларів", - сказав він.

При цьому Райс зазначив, що для завершення підготовки до третього перегляду програми, яка передує виділенню четвертого траншу, Україні залишилося лише активізувати реформу енергетичного ринку.

"Ми думаємо, що прийняття бюджету на 2017 рік в Україні знаходиться у відповідності з цілями програми. Електронне декларування державних чиновників високого рангу і рішучі дії щодо забезпечення безпеки фінансової стабільності були важливими кроками останніх місяців. МВФ знаходиться у тісному контакті з нашими партнерами в Україні... Ми думаємо, що запропонуємо нашій раді директорів завершити третій перегляд програми в найближчі тижні", - підкреслив Райс.

Читайте такожУкраїна виконала всі зобов'язання щодо співпраці з МВФ - Кубів

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляв, що засідання ради директорів МВФ про виділення Україні четвертого траншу в 1,3 мільярда доларів може відбутися наприкінці січня.

Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 мільярда доларів у вересні поточного року – після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів.

У листопаді МВФ оприлюднив заяву за підсумками роботи останньої місії в Україні, згідно з яким прийняття урядового проекту державного бюджету на 2017 рік, сформованого з урахуванням орієнтирів реформ, схвалених МВФ, є однією з умов успішного завершення третього перегляду програми.