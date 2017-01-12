Гривня подешевшала на 4 копійки – до 27,34 за долар

У четвер, 12 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,26/27,34 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0237/29,1061 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4517/0,4531 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,2516 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 456 угод на суму 223,50 мільйона доларів.