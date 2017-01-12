Вкладникам банку "Михайлівський" призупинять виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 13 січня призупиняє виплати коштів вкладникам банку "Михайлівський" для доповнення загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування.

Як повідомила прес-служба Фонду, виплати будуть поновлені не пізніше 20 січня.

Також повідомляється, що станом на 1 січня відшкодування отримали майже 24 тисяч вкладників банку на 1,65 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк "Михайлівський" неплатоспроможним 23 травня. Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко залишив посаду, при цьому банк провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб з пов'язаних компаній "Кредитно-інвестиційний центр" і "Інвестиційно-розрахунковий центр", що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень.

19 листопада набрав чинності Закон України "Про внесення змін у деякі закони України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, заподіяної зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг", який прирівнює більшість сумнівних вкладів до банківських.