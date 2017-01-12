НАЗК розподілило бюджетні кошти між партіями на їх статутну діяльність, поки ніхто не відмовився - Корчак

Про це повідомила голова НАЗК Наталія Корчак на своїй сторінці у Facebook.

«Відповідним рішенням передбачається надання: «Народному фронту» – 113 млн 753,5 тис. грн, «Блоку Петра Порошенка» -112 млн 103,6 тис. грн, «Самопомочі» – 56 млн 394,56 тис. грн, «Опозиційному блоку» – 48 млн 467,7 тис. грн, РПЛ - 38 млн 257,9 тис. грн, «Батьківщині» - 29 млн 182,2 тис. грн.

Читайте такожНАЗК направило до суду ще 6 адмінпротоколів про невчасне подання е-декларацій

При цьому Корчак зазначила, що об'єднанню «Самопоміч» за збереження гендерної квоти під час парламентських виборів передбачено 44 млн 239,94 тис. грн.

«Тим, у кого виникають питання щодо «Опоблоку», який у 2016 році відмовився від державного фінансування, на даний момент у НАЗК немає жодної заяви про відмову від фінансування», - написала голова НАЗК.

За її словами, Агентство на наступному засіданні прийматиме рішення про виділення коштів партіям за І квартал 2017 року.