Нацбанк ослабив офіційну гривню до 27,25 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2725,1629 (12 січня – 2711,3199)

100 EUR – 2910,2015 (12 січня – 2847,6993)

10 RUR – 4,5803 (12 січня – 4,5067)

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Як повідомляв УНІАН, 12 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,26/27,34 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0237/29,1061 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,4517/0,4531 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,2516 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 456 угод на суму 223,50 мільйона доларів.