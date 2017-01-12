Вкладникам банку "Фінанси та кредит" пообіцяли продовжити виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обіцяє продовжити виплати відшкодування вкладникам банку "Фінанси та Кредит" за загальним реєстром, які раніше планував завершити 10 січня.

Як повідомила прес-служба фонду, у зв'язку з майбутнім продовженням виплат вкладникам, які не встигли звернутися за виплатами до 10 січня, не потрібно подавати індивідуальні звернення до фонду.

При цьому фонд звернув увагу, що на даний час триває технологічна перерва, по завершенні якої буде продовжено виплати.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 грудня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Фінанси та Кредит". Тимчасова адміністрація Фонду гарантування працювала в банку з 18 вересня 2015 року на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк "Фінанси та Кредит" (Київ р.) працює на ринку України з 1990 року і входив у групу найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку є компанії "Асканія" (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.