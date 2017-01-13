Росія котиться в тартарари: кожен третій росіянин має всі шанси стати жебраком

Експерти російської академії наук опитали 3,5 тис. росіян і підготували дослідження «Ризики бідності і ресурси домогосподарств», пише «Газеты.Ru». Згідно з результатами аналізу, ризик виявитися бідними має 28,8% населення РФ, а бідними офіційно визнаються особи, які мають дохід менше 9956 руб. в місяць (167 доларів).

Бідніють росіяни в основному через зменшення реально наявних грошових доходів (доходи з відрахуванням обов'язкових платежів, скориговані на індекс споживчих цін). У 2014 році доходи скоротилися на 0,7% порівняно з 2013-м, а в 2015 році — відразу на 6%. Офіційної статистики за 2016 рік поки немає, але, наприклад, експерти оцінюють падіння доходів росіян за попередні три роки на 10% до рівня 2013 року.

Читайте такожРосіяни - на овочевій дієті: криза змусила скоротити споживання молока, м'яса і маслаНе дивно, що близько 70% росіян, навіть які вважаються забезпеченими, в минулому році економили на всьому: 75,7% росіян — на одязі і взутті, 68,0% — на продуктах харчування, 67,5% — на розвагах, 57,7% — на відпустці, 38,9% — на ліках, 6,3% — на інших категоріях витрат (транспорт, включаючи особовий, товари тривалого користування, послуги ЖКГ). Причому набагато частіше «економлять на всьому» жінки (75%), ніж чоловіки (65,6%), показало дослідження.

Серед робочих ситуація ще гірше: 77,9% з них вказали, що почали ще більше економити.

Вікові особливості економії: чим старше, тим скромніше особисті запити. Серед молоді віком 18-25 років на всьому, включаючи найнеобхідніше, економлять 59%, на особистому споживанні — 22%, а на способі життя — 19%.

Після 55 років переважна більшість тих, хто змушений економити, скорочують споживання по всім можливим статтями, включаючи продукти харчування і ліки, лише кожен восьмий в цій групі економить тільки на особистому споживанні, 4% — на способі життя.

Як не заощаджуй, але шанс стати бідним і навіть жебраком є у значної частини населення Росії. Експерти детально досліджували фактори ризику, що сприяють зниженню більш або менш сприятливого матеріального статусу. Основні чинники — це, звичайно, втрата роботи, а також закредитованість і наявність в сім'ї утриманців.

Більше половини населення (51,7%) не має кредитів і позик. Серед тих, хто їх має, споживчі позики складають 74,5%, зайняли гроші у інших фізичних осіб — 29%, борги по іпотеці - 18%, мікрозайми — 5,4%.

Близько третини працюючих росіян оцінювали стан свого підприємства як добрий, 45% — як середній, 22% — як поганий. При цьому оцінки поточного становища практично не залежали від професійних позицій. У той же час багато (40%) росіян, що працюють, відзначили, що за останній рік становище підприємства погіршилося, і лише 16% помітили хоча б якесь поліпшення ситуації.

Автори дослідження зазначають, що «утриманське навантаження позначається на соціально-економічному становищі кожного члена домогосподарства». Наприклад, було встановлено, що наявність дитини до 16 років сильніше позначається на стійкості домогосподарства, ніж наявність студента, але набагато слабкіше, ніж наявність пенсіонера чи інваліда.

Ключовий висновок: домогосподарство, яке тривалий час заощаджує на самому необхідному, у більшості випадків навряд чи зможе повернутися до свого колишнього соціально-економічного статусу, оскільки ресурсів для цього у нього не буде. «Як і можливостей їх наростити», — зазначають автори.

Світовий банк прогнозує, що за підсумками 2016 року число бідних росіян зросте на 1 млн осіб і перевищить 20 млн. Межа крайньої бідності (злиденності), за розрахунками банку, це $1,9 в день на людину, межа бідності — $3,1.