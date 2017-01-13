Долар пробив позначку в 29 гривень на готівковому ринку

В Україні стрімко дорожчає валюта та знецінюється гривня, повідомляє ТСН.ua.

"У п'ятницю, 13 січня, в обмінниках та банках долар вже коштує в продажу 29 гривень, а євро перевалив за 31 гривню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на торгах на міжбанку долар коштує вже 27,55/27,70 гривень, євро - 29,29/29,44 гривень. У Нацбанку пояснили, чому гривня стрімко падає на валютному ринку та як її рятують.

Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2017 рік заклали долар по 27,2 гривни.

Антирекорди за всю свою історію гривня встановила 26 лютого 2015 року. Тоді в офіційних курсах НБУ долар США сягнув 30,01 гривні, а євро – 34,04 гривні.