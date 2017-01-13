"Ощадбанк" має намір відкрити близько 100 відділень нового формату

Державний "Ощадбанк" в 2017 році має намір продовжити модернізацію мережі і планує відкрити близько 100 відділень нового формату.

Як повідомила прес-служба банку, за два з половиною року "Ощадбанк" відкрив 1,5 тисячі відділень нового формату, серед яких 12 інклюзивних - адаптованих для обслуговування людей з інвалідністю. Оновлена мережа представлена в Київській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях.

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"Такі відділення комфортні для людей, а значить - більш ефективні для банку. Саме це є головною метою реформування мережі в рамках Стратегії розвитку, яку ми реалізуємо", - зазначив голова правління банку Андрій Пишний.

Також повідомляється, що паралельно з відкриттям відділень нового типу банк розширює мережу зон самообслуговування, інформаційно-платіжних терміналів і банкоматів.

Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.