Нацбанк вирішив підтримати гривню: знову продаватиме долари

Національний банк України для підтримки гривні проведе аукціон з продажу валюти об'ємом до 100 мільйонів доларів сьогодні, 13 січня.

Про це йдеться у коментарі заступника глави Національного банку України Олега Чурія, переданому УНІАН.

За його словами, регулятор готовий виходити на ринок з валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань і має достатньо інструментів для цього.

"Сьогодні, 13 січня, з цією ж метою Національний банк також оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти. Обсяг аукціону - до 100 мільйонів доларів США", - зазначив Чурій.

Він нагадав, що обсяг міжнародних резервів на початок січня становив 15,5 мільярда доларів США.

"Цього досить і для продажу валюти в ході інтервенцій, і для виконання зобов'язань уряду та НБУ", - додав Чурій.

Також повідомляється, що з початку поточного року Нацбанк продав на аукціонах на 14,6 мільйона доларів більше, ніж купив, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні.

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Як повідомляв УНІАН, національна валюта продовжує знецінюватися з середини грудня 2016 року. Вчора, 12 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,26/27,34 гривні/долар, а курси готівкового ринку подолали позначку 29 гривні/долар.

Нацбанк пояснив підвищену волатильність обмінного курсу гривні на міжбанківському валютному ринку зниженням пропозиції валюти в результаті традиційного для перших місяців року сезонного спаду ділової активності.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.