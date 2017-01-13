Вкладникам "Дельта Банку" продовжать виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 16 січня продовжить виплати коштів вкладникам ліквідованого "Дельта Банку".

Як повідомляється на сайті фонду, вкладники банку зможуть звернутися за відшкодуванням до 24 лютого 2017 року включно в установи державного "Укргазбанку".

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Фонд нагадав, що відшкодування виплачується в розмірі вкладу, включно з нарахованими відсотками на момент введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування приступив до ліквідації "Дельта Банку" - найбільшого неплатоспроможного банку 8 жовтня 2015 року. З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою в 29,39%.