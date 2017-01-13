Гривня на міжбанку впала до 27,70 за долар
12:48, 13 січня 2017Фінанси
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Котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 29,3242/29,4811 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У п'ятницю, 13 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,55/27,70 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,3242/29,4811 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4503/0,4530 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 27,6699 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 68 угод на суму 25,46 мільйона доларів.
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