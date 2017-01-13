Вкладникам банку "Хрещатик" продовжать виплати з 16 січня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжить виплати вкладникам ліквідованого банку "Хрещатик" з 16 січня.

Як повідомляється на сайті Фонду, вкладники банку зможуть звернутися за отриманням відшкодування установи "ПУМБ" до 24 лютого 2017 року включно.

Фонд нагадав, що відшкодування виплачується в розмірі вкладу, включаючи нараховані відсотки на момент введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

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Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик" з 6 червня 2016 року почав ліквідацію фінустанови. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 5 квітня.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року і входив у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.