Операція "врятувати гривню": НБУ продав банкам майже $56 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 13 січня, продав банкам 55,5 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 82 млн дол., середньозважений курс аукціону – 27,6486 грн/дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:30 встановився на рівні 27,6834 грн/дол., учасники ринку уклали 308 угод на суму 127,08 млн дол.