"Чесному бізнесу боятися нічого": Гройсман пригрозив роботодавцям, які не підвищать "мінімалку"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пригрозив карати роботодавців, які не виконують вимог закону про підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн, який набрав чинності з 1 січня 2017 року.

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Як повідомили в прес-службі уряду, про це прем'єр сказав під час відвідування Урядового контактного центру.

«Чесному бізнесу - відкритому, публічному, немає чого тут боятися, - цитує прес-служба Гройсмана Звісно, тих, хто хоче піти в тінь, хто не хоче платити людям заробітну плату, віддати їм належне хоча б на мінімальному рівні 3200 грн нарахування, будемо тих карати. У нас немає іншого варіанту. Але чесний, білий бізнес, який платить людям заробітну плату, з цієї заробітної плати платить податки, йому немає чому боятися. Він завжди може розраховувати на мою особисту підтримку як прем’єр-міністра, тому що для мене важливо, щоб в Україні створювали робочі місця, щоб економіка розвивалася, люди отримували заробітну плату. Ті, хто нехтує правами людей, вони будуть покарані, це очевидно. Але ті, хто платить заробітну плату, робить це чесно, ми будемо завжди їх підтримувати, будемо все робити належне для того, щоб створювати для них нормальний клімат для розвитку».

Гройсман нагадав, що ініціатива про підвищення мінімальної зарплати має бути виконана, оскільки вона стосується 4 млн людей. «Я вніс цю ініціативу про підвищення заробітної плати до 3200 грн не для того, щоб просто про неї сказати, а для того, щоб 4 млн людей, які недоотримували свої доходи, отримали можливість на мінімальному рівні отримати заробітну плату», - сказав глава уряду.

Він також підкреслив, що по відношенню до бюджетної сфери, в якій працюють понад 1 млн осіб, всі витрати на додаткові виплати передбачені.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня поточного року в Україні набула чинності норма про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. Додатковий обсяг видатків на забезпечення підвищення мінімальної зарплати, за оцінками уряду, становитиме 28 млрд грн.

Крім того, з початку року набрали чинності законодавчі норми, якими серед іншого передбачається введення штрафу за виплату зарплат «у конверті» у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.