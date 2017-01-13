Девальвація гривні до долара до кінця року може становити 10-15% - експерт

Девальвація гривні щодо долара до кінця року може становити 10-15% і однією з причин зростання курсу долара стане націоналізація "Приватбанку". Таку думку в ході прес-конференції висловив фінансовий аналітик Єгор Перелигін.

"Відносно середнього курсу на міжбанку вона становитиме 10-15% до кінця року (до рівня 30-31 гривні/долар - УНІАН)", - сказав експерт, зазначивши, що цей показник залежить від обсягів монетизації Нацбанком ОВДП, випущених для капіталізації фінустанови, а ці обсяги, в свою чергу, залежать від паніки клієнтів банку та відтоку вкладів.

Він зазначає, що на сьогоднішній день українці не мають альтернативи для збереження купівельної спроможності, крім покупки валюти.

"Вже більше 25 років нашої незалежності у населення немає інструменту хеджування. Щоб це вирубати на корені, потрібно почати з фундаментальних реформ: створити і розвивати фондовий ринок, нормальний валютний ринок, регулювати банки більш суворо, розвивати правова держава і фінансову грамотність. Якщо ви робите чистку банківської сфери, то робіть її швидко", - вважає експерт.

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Як повідомляв УНІАН, національна валюта продовжує знецінюватися з середини грудня 2016 року. Вчора, 12 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,26/27,34 гривні/долар, а курси готівкового ринку подолали позначку 29 гривні/долар.

Нацбанк пояснив підвищену волатильність обмінного курсу гривні на міжбанківському валютному ринку зниженням пропозиції валюти в результаті традиційного для перших місяців року сезонного спаду ділової активності.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.