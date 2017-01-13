Фонд гарантування з 16 січня почне виплати вкладникам "Інвестбанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 16 січня почне виплати відшкодування вкладникам неплатоспроможного "Інвестбанку".

Як повідомила прес-служба фонду, для отримання відшкодування вкладникам потрібно звернутися до установи банку "Південний" до 24 лютого 2017 року включно.

Фонд нагадав, що відшкодування виплачується в розмірі вкладу, включаючи нараховані відсотки на момент введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк 16 грудня визнав "Інвестбанк" неплатоспроможним, оскільки його статутний капітал на 15 грудня не відповідав вимогам законодавства щодо мінімального розміру в 120 мільйонів гривень.

"Інвестбанк" працював на ринку України з 1992 року і станом на 1 жовтня займав 76-е місце серед 100 працюючих банків за обсягом активів.

За інформацією НБУ, власниками істотної участі банку були громадяни України Олексій Котковський, Олександр і Тамара Незвінські, а також компанія "Баб-Інвест".