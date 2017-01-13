Розенко розповів, як працюватимуть групи з контролю за виплатою зарплат

Завдання створених за дорученням уряду робочих груп з моніторингу виплати заробітних плат - у першу чергу у бюджетних установах - не допустити скорочень персоналу, переведення на неповний робочий день або «зрівнялівки» в оплаті праці.

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Як повідомляє прес-служба уряду, про це сказав відповідальний за процедуру моніторингу віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко під час поїздки в Івано-Франківськ.

«У кожній області за моїм дорученням вже розпочали створювати аналогічні урядовій робочі групи із забезпечення підвищення мінімальної зарплати. Завдання цих груп - володіти ситуацією по кожній бюджетній установі: що там відбувається і як виконується законодавство України про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Не можна допустити будь-яких скорочень, переведення на неповні ставки або скорочений робочий день, - цитує прес-служба Розенка. - Також не можна допустити «зрівнялівки», коли низько кваліфіковані працівники отримуватимуть стільки ж, скільки і висококваліфіковані працівники.

Розенко нагадав, що уряд заклав всі необхідні ресурси для забезпечення підвищених виплат працівникам бюджетної сфери. «Для підвищення оплати праці працівників бюджетної сфери уряд додатково заклав у бюджет понад 40 млрд грн», - сказав віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня поточного року в Україні набрала чинності норма про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. Додатковий обсяг витрат на забезпечення підвищення мінімальної зарплати, за оцінками уряду, становитиме 28 млрд грн. Крім того, з початку року набрали чинності законодавчі норми, якими серед іншого передбачається введення штрафу за виплату зарплат «у конверті» в розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

Як підкреслював прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, підвищення заробітних плат українців у поточному році є одним із ключових завдань уряду на цей рік. Гройсман нагадав, що уряд вже заклав основи зростання промислового виробництва і розвитку індустріального потенціалу країни, які дозволять роботодавцям забезпечити зростання їх доходів. Однак, поряд з виробничим зростанням, необхідно забезпечити і зростання доходів найманих працівників.

При цьому Гройсман звернув увагу, що уряд буде пильно стежити за виконанням цього завдання і моніторити ситуацію з виплатою зарплат, як у бюджетній сфері, так і у приватному секторі. З цією метою в уряді і на місцевому рівні були створені спеціальні робочі групи з моніторингу ситуації.