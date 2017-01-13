Перевірки виплати зарплат не мають стати інструментом тиску на чесний бізнес - Гройсман

Як повідомили у прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час відвідування Урядового контактного центру.

«Якщо хтось буде тиснути на чесний бізнес, використовуючи цей інструмент (перевірки виплати зарплат - УНІАН), я буду звільняти їх з роботи. Це вертикаль уряду, і абсолютно спокійно Міністерство соціальної політики буде приймати рішення, необхідні для того, щоб звільнити таких недолугих чиновників, цитує прес-служба Гройсмана. - «Будь-яка дурь в голові якогось чиновника на якійсь території може бути. Але ми дуже швидко будемо на це реагувати».

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Гройсман нагадав, що спеціальні моніторингові групи, завданням яких є відстеження ситуації з виплатою зарплат, формуються з представників різних органів влади, як в центрі, так і на місцях.

Раніше Гройсман зазначав, що роботодавці, які навмисне не виконають вимог закону про підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн, будуть покарані.

Як повідомляв УНІАН, зпочатку року набрали чинності законодавчі норми, якими, серед іншого, передбачається введення штрафу за виплату зарплат «у конверті» в розмірі 100 мінімальних заробітних плат.