Україна може реструктуризувати внутрішній борг на 380 мільярдів гривень

Національний банк України обговорює з Міністерством фінансів питання перепрофілювання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що перебувають у портфелі НБУ, про що раніше повідомила низка ЗМІ з посиланням на джерела в уряді.

Читайте такожМінфін у першому кварталі 2017 року не розміщуватиме валютні ОВДП

Як повідомляється на сайті НБУ, цей процес стосується ОВДП, що перебувають у портфелі регулятора, і їх сума становить близько 383 млрд грн.

Як наголошується в повідомленні, цей процес спрямований на зменшення навантаження на державний бюджет за рахунок зміни строків погашення та обслуговування ОВДП у портфелі НБУ, а також сприятиме проведенню виваженої фіскальної політики і ефективного режиму інфляційного таргетування.

За інформацією НБУ, ОВДП у його власності мають бути конвертовані в довгострокові гривневі облігації різної строковості з прив'язкою дохідності до рівня інфляції. Погашення нових зобов'язань Мінфіну перед Нацбанком відбуватиметься рівномірно протягом тривалого періоду до 30 років.

Також повідомляється, що діалог щодо структури портфеля і термінів нових ОВДП триває.

Довідка УНІАН. Закон про державний бюджет України на 2017 рік, як і роком раніше, дозволяє уряду реструктуризувати свої борги перед Національним банком з його згоди шляхом обміну облігацій внутрішньої держпозики у власності НБУ на нові облігації.

Станом на сьогодні, 13 січня, обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 667,568 млрд грн, при цьому у власності Нацбанку перебувають держпапери на суму 383,346 млрд грн, або 57% їх загального обсягу.