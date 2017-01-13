Падіння гривні триває: на міжбанку 27,75 за долар

У п'ятницю, 13 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,65/27,75 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 29,4444/29,5482 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4517/0,4531 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 27,6692 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 542 угоди на суму 301,22 млн дол.