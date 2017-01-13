Нацбанк різко опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2766.9232 (13 січня – 2725.1629)

100 EUR – 2949.8168 (13 січня – 2910.2015)

10 RUR – 4.6605 (13 січня – 4.5803)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,65/27,75 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,4444/29,5482 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4517/0,4531 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,6692 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 542 угоди на суму 301,22 млн дол.