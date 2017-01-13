Найбільші банки США відзвітували про фінансові результати за рік

Чистий прибуток одного з найбільших інвестбанків світу JP Morgan Chase (США) за 2016 рік зріс на 1,27% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив 24,733 мільярда доларів, йдеться в звіті інвестбанку, передає Прайм.

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Чистий прибуток на одну акцію становив 6,19 долара проти 6 доларів роком раніше. Виручка американського інвестиційного гіганта за звітний період зросла с на 2,27% - до 95,668 мільярда доларів.

Чистий прибуток за підсумками четвертого кварталу 2016 року зріс на 24% в річному вираженні і становив 6,727 мільярда доларів. Чистий прибуток на акцію становив 1,71 долара проти 1,32 долара роком раніше. При цьому аналітики очікували зростання показника лише до 1,44 долара за акцію. Виручка банку за звітний період збільшилася на 2% - до 23,376 мільярда доларів.

Чистий прибуток американського банківського гіганта Bank of America Corp. (BofA) за підсумками 2016 року становив 17,906 мільярда доларів, що на 13% більше показника за попередній рік, йдеться у звітності банку.

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Прибуток на акцію становив 1,50 долара проти 1,31 долара в 2015 році. Виручка банку за вирахуванням процентних витрат за звітний період становила 83,701 мільярда доларів, що на 0,88% більше показника роком раніше.

Чистий прибуток однієї з найбільших банківських груп США Wells Fargo & Co за 2016 рік скоротився на 4% - до 21,938 мільярда доларів, випливає з фінансової звітності банку.

Чистий прибуток групи на одну акцію становив 3,99 долара проти 4,12 долара роком раніше. Виручка банку за підсумками року зросла на 3% - до 88,267 мільярда доларів.