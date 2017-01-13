Що відбувається на валютному ринку: Рада НБУ у вівторок заслухає звіт правління регулятора

Рада Національного банку України 17 січня проведе засідання, на якому в порядку контролю заслухає інформацію правління НБУ про стан валютного ринку, а також пропозиції щодо його стабілізації.

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Про це йдеться в коментарі голови Ради НБУ Богдана Данилишина, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

«Рада Національного банку відстежує розвиток ситуації і надає свої рекомендації правлінню НБУ для прийняття оперативних рішень», - зазначив Данилишин.

За його словами, подібна ситуація на валютному ринку повторюється кілька останніх років, і ключові фактори, які в даний час впливають на обмінний курс, - це сезонність, передноворічні виплати уряду, а також значна сума відшкодування ПДВ і пожвавлення споживчого попиту населення.

При цьому Данилишин зазначив, що є і позитивні фактори, які можуть сприяти відкоту курсу на колишні позиції, зокрема, це ймовірне поліпшення зовнішньоекономічної кон'юнктури для українських виробників.

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«На даний момент рівень обмінного курсу - середньозважений річний курс, який закладався у розрахунок держбюджету, - не змінився (середньозважений річний курс - 27,2 грн/дол.)», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, національна валюта продовжує знецінюватися з середини грудня 2016 року. Сьогодні, 13 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,65/27,75 грн/дол., а курси готівкового ринку подолали позначку у 29 грн/дол.

Нацбанк пояснив підвищену волатильність обмінного курсу гривні на міжбанківському валютному ринку зниженням пропозиції валюти в результаті традиційного для перших місяців року сезонного спаду ділової активності.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США, зафіксований у лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.