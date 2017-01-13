На підтримку гривні: Нацбанк сьогодні протестував нову форму валютної інтервенції

Національний банк України сьогодні здійснив перший продаж іноземної валюти в рамках валютної інтервенції за новою формою – запит найкращого курсу, запровадження якої передбачено Стратегією валютних інтервенцій на 2016-2020 роки, повідомляється на сайті регулятора.

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НБУ нагадав, що вийшов на ринок з інтервенцією за цією формою для згладжування надмірних коливань, зумовлених часовими факторами. Обсяг інтервенції становив до 10 млн дол. США, середньозважений курс, за яким була проведена інтервенція, становив 27,687 гривень за долар США.

"Валютна інтервенція у формі запиту щодо найкращого курсу виявилася ефективною – в результаті її проведення гривня на торгах перестала втрачати позиції й торги завершилися на позначці 27,60/27,70 гривень за долар", - наводяться в повідомленні слова директора департаменту відкритих ринків Національного банку Сергія Пономаренка.

Національний банк планує і в подальшому за необхідності застосовувати цей інструмент для згладжування надмірних коливань на валютному ринку. Водночас Нацбанк продовжувати проводитиме інтервенції у формі валютного аукціону.

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«Обсяг міжнародних резервів на початок січня становив 15,5 млрд. дол. США. Цього достатньо і для продажу валюти в ході інтервенцій, і для виконання зобов'язань уряду і НБУ. З початку 2017 року Національний банк здійснив під час аукціонів чистий продаж іноземної валюти на суму 70,1 млн дол. США", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, правління Національного банку України затвердило «Стратегію валютних інтервенцій Національного банку України на 2016-2020 роки». Стратегія визначає політику присутності центрального банку на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування та збереження гнучкого курсоутворення гривні.

Здійснення запиту щодо найкращого курсу відбувається наступним чином. Спочатку Національний банк здійснює у банків запит щодо ціни на купівлю/продаж іноземної валюти через торговельно-інформаційні системи «Блумберг» і «Рейтер». Отримавши пропозиції банків, Національний банк укладає договір із тим банком, який запропонував найкращу ціну.