Грошей, як відомо, немає: голова рахункової палати Росії визнала, що країна сидить на нафтовій голці

Про це повідомляє ТАСС.

«Поки, на жаль, ми на ній (нафтовій голці) сидимо, хоча в окремих галузях є позитивні зрушення. Ці галузі стали диверсифікуватися в силу економічних санкцій проти Росії, як наприклад, сільське господарство», - сказала вона.

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Раніше Путін визнав, що "горезвісні санкції" впливають на Росію.

Нагадаємо, в п'ятницю, 13 січня, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв знову осоромився, заявивши про те, що «грошей немає».

«Життя - штука складна, грошей, як відомо, немає. Я це знаю», - заявив Медведєв.