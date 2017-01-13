Грошей, як відомо, немає: голова рахункової палати Росії визнала, що країна сидить на нафтовій голці
21:41, 13 січня 2017Фінанси
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Голова рахункової РФ палати Тетяна Голікова заявила про зрушення в російській економіці, незважаючи на те, що вона залишається вкрай залежною від нафтової галузі.
Путін визнав, що санкції впливають на Росію / REUTERS
Про це повідомляє ТАСС.
«Поки, на жаль, ми на ній (нафтовій голці) сидимо, хоча в окремих галузях є позитивні зрушення. Ці галузі стали диверсифікуватися в силу економічних санкцій проти Росії, як наприклад, сільське господарство», - сказала вона.
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Раніше Путін визнав, що "горезвісні санкції" впливають на Росію.
Нагадаємо, в п'ятницю, 13 січня, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв знову осоромився, заявивши про те, що «грошей немає».
«Життя - штука складна, грошей, як відомо, немає. Я це знаю», - заявив Медведєв.
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