У Мінсоцполітики розповіли, скільки грошей потрібно на пенсії жителям окупованого Донбасу

На пенсійне забезпечення окупованих територій потрібно близько 30 мільярдів гривень на рік. Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

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"Якщо у нас сьогодні на території, тимчасово окупованій, проживає близько 1 млн 200 тис. пенсіонерів, якщо в середньому по Україні сьогодні пенсія 1700 грн, на Донбасі вона була більша, десь близько 2000 грн, це близько 30 млрд грн на рік тільки на пенсійне забезпечення", - каже Рева.

Міністр соцполітики вважає, що розмови про утримання Донбасу Росією на суму в 3 млрд доларів на рік говорять тільки про те, що на окупованих територіях відбувається економічна катастрофа.

"Донбас ніхто не утримував: ні Україна, ні Росія. Донбас був економічно самодостатнім регіоном, більш того, регіоном-донором. І от коли ми сьогодні чуємо цифри 3 млрд, можливо, інші, це говорить тільки про одне - про економічну катастрофу, яка сьогодні панує на окупованих територіях", - сказав Рева.

До того ж, як каже Рева, ці суми йдуть на підтримку військової окупації, а не утримання мирних жителів Донбасу.

"А яка сума? Можливо, і 3 млрд дол. Важливо розуміти, що ці кошти йдуть не на людей, які живуть на тих територіях, а на військову окупацію. Тобто на підтримку військової інфраструктури окупаційних військ, до яких входять як колабораціоністи з нашого боку, так і найманці, які туди прибувають. Що стосується пересічних людей, то я дуже сумніваюся, що ці кошти доходять до них", - додав він.

Нагадаємо, раніше Павло Жебрівський заявив, що Росія витрачає на утримання окупованих територій близько 3 мільярдів доларів на рік.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман також зазначав, що Україна потребує термінової і радикальної реформи пенсійної системи, оскільки в нашій країні близько 80% пенсіонерів живуть на мінімальну пенсію, при цьому дефіцит Пенсійного фонду перевищує 150 мільярдів гривень.

Представлення моделі пенсійної реформи є одним з маяків програми реформ, затвердженої ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом. В уряді підкреслюють, що розглядають кілька таких моделей, і впровадження пенсійної реформи не обов'язково означатиме підвищення пенсійного віку.

Ключовим рішенням є скорочення дефіциту Пенсійного фонду. За розрахунками Мінсоцполітики, в Україні до 2025 року тільки 8% чоловіків і 10% жінок будуть отримувати пенсії за віком, при цьому час виходу на пенсію буде диференційовано, і кожен майбутній пенсіонер сам вибере пенсійний вік в залежності від обсягу виплачених внесків у Пенсійний фонд.