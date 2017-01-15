У Мінсоцполітики розповіли, скільки грошей потрібно на пенсії жителям окупованого Донбасу
На виплату пенсій жителям окупованого Донбасу щорічно потрібно 30 мільярдів гривень.
На пенсійне забезпечення окупованих територій потрібно близько 30 мільярдів гривень на рік. Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив міністр соціальної політики України Андрій Рева.
Читайте такожУ Мінсоцполітики розповіли, скільки працюючих українців не платять внески до Пенсійного фонду
"Якщо у нас сьогодні на території, тимчасово окупованій, проживає близько 1 млн 200 тис. пенсіонерів, якщо в середньому по Україні сьогодні пенсія 1700 грн, на Донбасі вона була більша, десь близько 2000 грн, це близько 30 млрд грн на рік тільки на пенсійне забезпечення", - каже Рева.
Міністр соцполітики вважає, що розмови про утримання Донбасу Росією на суму в 3 млрд доларів на рік говорять тільки про те, що на окупованих територіях відбувається економічна катастрофа.
"Донбас ніхто не утримував: ні Україна, ні Росія. Донбас був економічно самодостатнім регіоном, більш того, регіоном-донором. І от коли ми сьогодні чуємо цифри 3 млрд, можливо, інші, це говорить тільки про одне - про економічну катастрофу, яка сьогодні панує на окупованих територіях", - сказав Рева.
До того ж, як каже Рева, ці суми йдуть на підтримку військової окупації, а не утримання мирних жителів Донбасу.
"А яка сума? Можливо, і 3 млрд дол. Важливо розуміти, що ці кошти йдуть не на людей, які живуть на тих територіях, а на військову окупацію. Тобто на підтримку військової інфраструктури окупаційних військ, до яких входять як колабораціоністи з нашого боку, так і найманці, які туди прибувають. Що стосується пересічних людей, то я дуже сумніваюся, що ці кошти доходять до них", - додав він.
Нагадаємо, раніше Павло Жебрівський заявив, що Росія витрачає на утримання окупованих територій близько 3 мільярдів доларів на рік.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман також зазначав, що Україна потребує термінової і радикальної реформи пенсійної системи, оскільки в нашій країні близько 80% пенсіонерів живуть на мінімальну пенсію, при цьому дефіцит Пенсійного фонду перевищує 150 мільярдів гривень.
Представлення моделі пенсійної реформи є одним з маяків програми реформ, затвердженої ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом. В уряді підкреслюють, що розглядають кілька таких моделей, і впровадження пенсійної реформи не обов'язково означатиме підвищення пенсійного віку.
Ключовим рішенням є скорочення дефіциту Пенсійного фонду. За розрахунками Мінсоцполітики, в Україні до 2025 року тільки 8% чоловіків і 10% жінок будуть отримувати пенсії за віком, при цьому час виходу на пенсію буде диференційовано, і кожен майбутній пенсіонер сам вибере пенсійний вік в залежності від обсягу виплачених внесків у Пенсійний фонд.