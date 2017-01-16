Британський фунт впав до 3-місячного мінімуму, злякавшись "жорсткого Brexit"

Фунт стерлінгів утримується поблизу тримісячних мінімумів на азіатських торгах понеділка після того, як повідомлення в ЗМІ про готовність британського уряду до "жорсткого Brexit" відродили побоювання інвесторів щодо наслідків виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу.

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Фунт змусив інвесторів переключити на себе увагу з долара, який на попередніх сесіях опинився під тиском, оскільки інвестори розмірковували над тим, чого очікувати від економічної політики обраного президента США Дональда Трампа, який вступає на посаду в п'ятницю, пише Рейтер.

Британська валюта опускалася до $1,1983 на слабких ранкових торгах - мінімуму з початку жовтня. Фунт знизився на 1,2 відсотка до попереднього закриття до $1,2027.

За словами дилерів, почасти реакція ринку пов'язана з повідомленням у газеті The Sunday Times про те, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей цього тижня сигналізує про запланований "жорсткий Brexit", сказавши, що вона готова піти з єдиного європейського ринку в обмін на повернення контролю над кордонами країни.

Інвестори побоюються, що такий рішучий розрив зв'язків з єдиним ринком зашкодить британського експорту та відлякає іноземних інвесторів.

Євро зріс на 1 відсоток до 0,8828 фунта. Фунт також втратив 1,8 відсотка щодо безпечної ієни до 137,11.

Долар знизився на 0,4 відсотка до ієни до 114,03, знову наблизившись до мінімуму минулого тижня в 113,75.

Індекс долара, підтриманий ослабленням фунта, додав 0,3 відсотка до 101,47. Євро знизився на 0,2 відсотка до долара до $1,0617.