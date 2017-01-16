Акціонери "Фінбанку" планують ліквідувати фінансову установу

Акціонери «Фінбанку» (м. Одеса), ключовим з яких, за даними Національного банку, є громадянин України Олександр Грановський, планують ліквідувати фінансову установу.

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Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Відповідно до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів банку, які відбудуться 1 лютого, акціонери розглянуть питання ліквідації фінустанови з ініціативи власників, призначать ліквідаційну комісію, а також мають затвердити порядок та строки ліквідації.

Довідка УНІАН. «Фінбанк» (м. Одеса) працює на ринку України з 1993 року та станом на 1 жовтня 2016 року займав 63 місце серед 100 працюючих банків за обсягом активів.

У 2015 році народний депутат України Юрій Береза заявив, що «Фінбанк» пов'язаний з лідером терористичного угруповання «Оплот» Євгеном Жиліним, який воює на боці терористів «ДНР».

Грановський набув фінустанову у власність у жовтні 2014 року, уклавши угоду з колишнім контролером банку Борисом Кауфманом.

11 січня цього року Національний банк визнав неплатоспроможним «Платинум Банк», що також належить Кауфману і Григорію Гуртовому.