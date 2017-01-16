На підтримку гривні: НБУ хоче продати банкам $50 мільйонів

Національний банк України оголосив аукціон з продажу валюти обсягом до 50 млн дол., у той час як минулого тижня регулятор проводив кілька аукціонів обсяом у 100 млн дол.

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, заявки банків на купівлю валюти приймаються до 11:30.

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні, 16 січня, на 11:00 встановилися на рівні 27,65/27,75 грн/дол.

За даними НБУ, на цей час операції на міжбанку не проводилися.