На підтримку гривні: НБУ хоче продати банкам $50 мільйонів
11:22, 16 січня 2017Фінанси
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Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні, 16 січня, до 11:00 встановилися на рівні 27,65/27,75 грн/дол.
Нацбанк оголосив аукціон з продажу валюти / Фото УНІАН
Національний банк України оголосив аукціон з продажу валюти обсягом до 50 млн дол., у той час як минулого тижня регулятор проводив кілька аукціонів обсяом у 100 млн дол.
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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, заявки банків на купівлю валюти приймаються до 11:30.
Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні, 16 січня, на 11:00 встановилися на рівні 27,65/27,75 грн/дол.
За даними НБУ, на цей час операції на міжбанку не проводилися.
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