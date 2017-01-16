Гривня продовжує піке - на міжбанку 27,90 за долар

У понеділок, 16 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,77/27,90 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,4056/29,5433 грн/євро, щодо російського рублю – на рівні 0,4655/0,4682 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 27,7526 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 22 угоди на суму 6,4 млн дол.