Гривня продовжує піке - на міжбанку 27,90 за долар
12:33, 16 січня 2017Фінанси
437
Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,4056/29,5433 грн/євро.
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 27,7526 грн/дол. / Фото УНИАН
У понеділок, 16 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,77/27,90 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
Читайте такожНа підтримку гривні: НБУ хоче продати банкам $50 мільйонів
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,4056/29,5433 грн/євро, щодо російського рублю – на рівні 0,4655/0,4682 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 27,7526 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 22 угоди на суму 6,4 млн дол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter