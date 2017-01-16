Байден закликав Україну виконувати вимоги МВФ і проводити реформи в енергетичному секторі

Віце-президент США Джозеф Байден закликав Україну виконувати вимоги Міжнародного валютного фонду та здійснювати реформи в енергетичному секторі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

За словами Байдена, завдяки вжитим життєво важливим крокам українська економіка знову демонструє зростання. Водночас віце-президент США сказав, що все ще залишається багато роботи для того, аби Україна могла використовувати свій потенціал.

"Продовжуйте співпрацювати з МВФ, щоб впроваджувати жорсткі реформи, які зроблять українську економіку стійкою. Продовжуйте очищувати банківську систему. Добивайтесь прогресу в реформуванні енергетичного сектору, щоб усувати залежність України від російського газу", - наголосив Байден.

Також він закликав продовжувати процес приватизації державних підприємств, що повинно відбуватися прозоро.

"Створюйте бізнес-клімат з відповідальною, правовою та регулятивною системою, яка зробить Україну місцем для інвестування", - сказав Байден.

Він зазначив, що реалізація цих кроків не є легким завданням, але й не було легким завданням для України те, чого вже вдалося досягнути.