Україна не брала на себе зобов'язань підвищувати пенсійний вік – Розенко

Україна не брала на себе фіксованих зобов'язань підвищувати пенсійний вік у рамках пенсійної реформи, тому уряд не робитиме будь-яких кроків у цьому напрямку, повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в інтерв'ю одному з телеканалів.

Читайте такожУ Кабміні назвали терміни та умову осучаснення пенсій

«Я хочу вам сказати про те, що у нас немає жодних фіксованих зобов'язань підвищувати пенсійний вік. Цього немає ані в Меморандумі з МВФ, ані в інших зобов'язаннях перед іншими інституціями. Я упевнений, що нинішній уряд і влада не зроблять жодних кроків щодо підвищення пенсійного віку», - зазначив віце-прем'єр.

За його словами, зараз йде поступове підвищення пенсійного віку для жінок, але це наслідки тієї реформи, яку свого часу проводив уряд Януковича - Азарова у 2011 році.

Читайте такожМіністр соцполітики розповів, чого чекати українцям від пенсійної реформи

«І, як бачите, підвищення пенсійного віку позитивно ніяк не вплинуло на дефіцит Пенсійного фонду, який порівняно з 2011 роком суттєво зріс. Якщо тоді він становив приблизно 40 млрд грн, то сьогодні це понад 140 млрд грн дотацій з бюджету Пенсійному фонду. Тобто в результаті підвищення пенсійного віку дефіцит бюджету не зменшився, а зріс», - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, проведення в Україні пенсійної реформи є однією з ключових реформ, озвучених основним кредитором країни - Міжнародним валютним фондом. При цьому завданням реформи є скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на поточний момент перевищує 150 млрд грн і буде покритий переважно за рахунок дотацій з державного бюджету. За розрахунками уряду, скорочення дефіциту ПФ можливо за рахунок детінізації зарплат і підвищення рівня платіжної дисципліни, зокрема, дисципліни сплати єдиного соціального внеску як ключового платежу до Пенсійного фонду. На поточний момент із 16 млн працюючих громадян України ЄСВ платять не більш як 10 млн.