У Prozorro зареєстровано 205 сумнівних тендерів з ризиком втрати 1,5 мільярда

У системі електронних державних закупівель Prozorro зареєстровано 205 сумнівних тендерів, проведення яких може призвести до втрати 1,51 млрд грн бюджетних коштів.

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Відповідна інформація опублікована на порталі офіційної системи моніторингу держзакупівель Dozorro.

Як повідомляв УНІАН, економія бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних державних закупівель Prozorro, що поширилися на всіх держзамовників з 1 серпня 2016 року, на 10 січня становила 18,77 млрд грн. Мінекономрозвитку розраховує в 2017 році досягти економії в 50 млрд грн.

Довідка УНІАН. Моніторинговий портал Dozorro - це платформа, де кожен учасник системи Prozorro (постачальник, замовник, контролюючий орган, громадянин) може дати зворотний зв'язок державному замовнику або постачальнику, обговорити і оцінити умови конкретної закупівлі, проаналізувати закупівлі окремого державного органу або установи, підготувати та подати офіційне звернення в контролюючі органи.