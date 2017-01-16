Міністр соцполітики розповів про нові ідеї щодо пенсійної реформи

Міністерство соціальної політики України в рамках реформи пенсійної системи пропонує зменшити страховий стаж для виходу на пенсію за віком до 15 років за станом на 1 січня 2018 року, що дозволить 30% громадян претендувати на пенсію, повідомила прес-служба міністерства з посиланням на його голову Андрія Реву.

Читайте такожУкраїна не брала на себе зобов'язань підвищувати пенсійний вік – Розенко

"Якщо раніше пропонувалося на момент виходу на пенсію, - за час "ч" було взято 1 січня 2021 року – обов'язковою вимогою отримання пенсії потенційний пенсіонер на цю дату повинен мати не менше 20 років страхового стажу, при цьому загального – 30 років, тоді тільки 8% українців могли б претендувати на пенсію. Зараз мова йде про те, щоб знизити цю страхову цифру до 15 років, але на момент 1 січня 2018 року, і тоді вже 30% громадян зможуть претендувати на державне пенсійне забезпечення", - цитує Реву прес-служба Мінсоцполітики.

Рева зазначив, що такий строк дано, щоб "всі молоді почали сплачувати внески, а старші почали приводити в порядок свою страхову пенсійну картину з оплатою єдиного соціального внеску".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня минулого року Рева зазначав, що в Україні до 2025 року тільки 8% чоловіків і 10% жінок будуть отримувати пенсії за віком, при цьому час виходу на пенсію буде диференційовано, і кожен майбутній пенсіонер сам вибере пенсійний вік залежно від обсягу виплачених внесків до Пенсійного фонду.